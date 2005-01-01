

قامت مساء أمس السبت 7 اكتوبر قبيلة آل باجوه بحضور المقدم عمر حسن باجوه وعقال وشباب القبيلة وفي أجواء فرائحية بتكريم ابنهم الضرير الشاب حسن عمر علي باجوه الحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة حضرموت كلية الآداب 2016-2017.

وفي حفل التكريم الذي بداء بتلاوة القران الكريم وكلمة اللجنة المنظمة ، ثم كلمة القبيلة حيث أشاد مقدم قبيلة ال باجوه المقدم عمر حسن باجوه بالجهود التي بذلها الشاب وتحديه الصعاب حتى وصل إلى ماوصل إليه وتفوق على نفسه وعلى الاعاقة، ولم يجعل الاعاقة تمنعه من مواصلة تعليمه لان ارادته كانت أقوى وهذا التكريم أقل مايتم تقديمه له .

وحث المقدم شباب القبيلة على طلب العلم لمواكبة التطور الذي يشهده العالم .لينعكس ذلك إيجابيا لخدمة القبيلة والمجتمع والوطن .

والقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة وعدد من الفقرات الترويحية ، ليتم بعدها تكريم الخريج ومنحه شهادة شكر وتقدير وجوائز قيمة .

وبدورها قامت اسرة الخريج بتكريم مقدم القبيلة ورعاة الحفل واللجنة المنظمة ، شاكرة لهم هذه اللفتة الكريمة بتكريم الخريج متمنيين استمرار مثل هذه الأجواء الفرائيحية التي تعزز من ترابط القبيلة وادخال البهجة والسرور الى نفوس كل المتميزين من ابناء القبيلة وكل الشخصيات التي خدمت القبيلة قي فترات زمنية من التاريخ .





