

قام وزير النقل مراد الحالمي صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى مكتب النقل بمحافظة حضرموت لتفقد سير العمل فيه والاطلاع على نشاطه. وخلال الزيارة عقد الوزير الحالمي اجتماع مع مدير عام مكتب النقل ومدراء الأدارات والاقسام وأستمع منهم إلى سير العمل وهمومهم ومشاكلهم ،وتحدث وزير النقل في الاجتماع أن الوزارة تعد لائحة وتطوير للقانون الذي يمنح مكاتب النقل في المحافظات صلاحيات واسعة في تنظيم خطوط النقل داخل المحافظات وتطوير نشاطها بحيث تصبح وحدات إدارية إيراديه.

وعلى صعيد آخر ألتقى وزير النقل الحالمي بطلاب كلية الهندسة حاملي مشاريع التخرج في مجال قطاعات النقل(مشروع تخرج-تطوير ميناء المكلا- مشروع تخرج تطوير محطات النقل) وأستمع منهم الوزير إلى شرح مفصل حول مشاريع التخرج الخاصة بتلك القطاعات، ووجه الجهات المعنية في وزارة النقل إلى تبني تلك المشاريع وتحمل كافة مصاريفها.

كما ألتقى بالخريجين والناشطين في مجال الأرصاد الجوي والتنبؤ بحالة الطقس ووجه بأهمية الاستفادة من خبرات الطلاب واستيعابهم ضمن هيئة الطيران قطاع الأرصاد الجوي تكريما لهم ولما بذلوه من جهد في غرفة إرصاد محافظة حضرموت لرصد الحالة الجوية والتنبؤ بها.





