

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بترميم وصيانة مقاعد الطلاب في مدارس مديرية حريضة بمبلغ اثنين مليون ريالا. جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه بديوان المحافظة بمدير عام مديرية حريضة احمد محمد العطاس الذي اطلع المحافظ على الأوضاع الأمنية والادارية في المديرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة انشاء معهد تقني صناعي في المبنى السابق لثانوية حريضة بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، وتأثيث مرور إدارة حريضة, وكذا إنهاء عمليات السطو على أراضي مشروع وادي حضرموت الزراعي, والنقص الحاد في الكادر الوظيفي لمكاتب السلطة المحلية.

وأشاد المحافظ البحسني خلال اللقاء بدور رجال الأعمال في الإسهام في تذليل بعض الصعوبات في المديرية وخاصة ما قام به السيد حامد العطاس الذي تبرع بمبلغ 60 ألف دولار لتغطية رواتب اخصائية نساء وولادة وطبيب التخدير بمستشفى حريضة.







