

التقى المهندس / أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية مدينة الشحر بالشحر بممثله مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالشحر المهندسة / عزة عمر باصالح المدير التنفيذي لأكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع فرع الشحر . وفي اللقاء استعرضت ممثلة مؤسسة الاختراع المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم ورعاية الشباب المخترعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم كون المؤسسة تعتبر الكيان الوحيد الذي يحتضن الشباب المخترعين والمبدعين في حضرموت واليمن بشكل عام مشيرة ان المخترعين مثلوا اليمن في المحافل الدولية وحصدوا المراكز الاولى والميداليات الذهبية والبرونزية والفضية من خلال مشاركتهم بالمعارض الدولية للاختراع في ألمانيا وسويسرا والكويت وغيرها من دول العالم ونجاحها في إقامة معرض حضرموت الأول للاختراع الذي نظمته المؤسسة في نهاية ديسمبر 2016م بمشاركة 170 مخترع من حضرموت وعدن كما عرضت الاهداف والبرامج والدورات التقنية والفنية والمهنية التي تنفذها الأكاديمية ودورها في تأهيل وتدريب الشباب والنساء من أبناء المديرية والمناطق المجاورة لها و تدريب وتأهيل الخريجين والعاطلين عن العمل ومساعدتهم في توفير فرص عمل تساهم في بناء قدراتهم وتسهم في الدفع بعمليه التقدم والتطور والبناء للمجتمع.

بدوره اكد المهندس: أمين بارزيق استعداد السلطة المحلية لدعم الشباب المخترعين والمبدعين والخريجين في البحث لتمويل البرامج التنموية والتقنية والمهنية التي تنفذها الأكاديمية والتي تمولها المؤسسات ذات العلاقة بالاختراع والابتكار والتعليم والتنمية لخدم المجتمع.

وفي ختام اللقاء أعربت المهندسة / عزة باصالح عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في كافه المجالات التي تسهم في تنمية مهارات الشباب بالمديرية .

حضر اللقاء : الأستاذ/ مصبح البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر.







