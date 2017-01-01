

دشن صباح امس الاربعاء الاستاذ صالح مولى الدويلة مدير غيل بن يمين افتتاح مركز ليجون العسكري التاريخي بعد ترميمه ، وقد تمت عملية التدشين برفقة العقيد سالم عوض القرزي مدير امن المديرية والرائد عمر سعد القرزي مدير الاحوال المدنية بالمديرية وحضور المقدم سالمين بن فرج العليي والمقدم سالم سعيد القرزي وعدد من اعيان غيل بن يمين.



حيث ستتم الاستفادة منه الان ليغطي النقص في مبنى امن المديرية بعد اهمال دام اكثر من ربع قرن. وابدى مقادمة واعيان المديرية ارتياحهم لعملية التدشين هذه.



وتمت عملية الترميم بعد جهود بذلها مدير عام المديرية مولى الدويلة من اجل ترميم هذا المركز العسكري التاريخي حيث تعتبر عملية الترميم هذه الاولى منذ بناءه عام 1939م ويعد مركز ليجون العسكري كاول مركز لجيش البادية الحضرمية الذي انطلقت اول ايامه من منطقة غيل بن يمين.



بعد ذلك تفقد الاستاذ صالح مولى الدويلة برفقة مدير الامن بالمديرية العقيد سالم القرزي ومدير الاحوال بالمديرية الرئد عمر سعد القرزي قسم الاحوال المدنية ومتابعة اهم احتياجاتهم التي ستساهم من تسهيل سير عملهم في المديرية.





