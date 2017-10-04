

تم صباح امس الأربعاء 4/10/2017م التوقيع على إتفاقية تنفيذ برنامج العيادات التخصصية الطبية الشهرية بمديرية عمد بين كل من مؤسسة البادية الخيرية فرع وادي عمد ومركز وادي عمد التعاوني الصحي التابع لمؤسسة طيبة للتنمية .







ونصت الإتفاقية - التي وقعها من جانب المؤسسة الأخ عبدالكريم مبروك بن الشكل الجعيدي ومن جانب المركز الأخ ماجد علي باني - نصت على ان يقوم المركز بتنفيذ برنامج العيادات الطبية التخصصية الشهرية لمدة سنة كاملة بمعدل نزولين لكل شهر بتمويل من مؤسسة البادية الخيرية فرع وادي عمد , يتم خلالها إستضافة عدد من التخصصات الطبية التي يتطلبها الوادي مثل تخصص الباطنية والقلب وتخصص الأطفال وتخصص العيون وغيرها , وذلك بهدف تقديم المشورة الطبية لأبناء والوادي ومتابعة حالات الأمراض المزمنة وغيرها من الخدمات الطبية الهامة .



وفي تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع نوه بن الشكل بأهمية توقيع الإتفاقية حيث أنها ستخفف من معاناة المواطنين عن طريق توفير التخصصات الطبية المختلفة بما يجنبهم عناء السفر خارج المديرية , موضحا بأن المؤسسة تسعى مستقبلا لبناء غرفة عمليات في المركز ,والسعي لكفالة عيادات تخصصية دائمة , وتنفيذ مخيم جراحي للعيون .



مقدما في الختام كل الشكر والتقدير للداعمين للبرنامج من ابناء المناطق المجاورة ولكل الخيرين الذين اسهموا في تمويله .



هذا ويعتبر برنامج العيادات الطبية التخصصية الشهرية أحد أبرز البرامج الصحية لمؤسسة البادية الخيرية فرع وادي عمد إلى جانب القوافل الطبية وكفالة إجراء عمليات جراحية بالداخل والخارج وكفالة تكاليف الأدوية لبعض الحالات الفقيرة وبرامج التوعية الصحية والقيام بتوريد سيارة إسعاف لمركز وادي عمد التعاوني وغيرها من البرامج .





