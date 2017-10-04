

وقعت صباح اليوم بمكتب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتفاقية لحفر بئرين لمياه الشرب في حقل مياه فلك الشرقية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت (13,344,000) ريالا وبتنفيذ من قبل مؤسسة السليماني للمقاولات وحفر الأبار الأرتوازية. وأوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بأن هذا المشروع يأتي بهدف استقرار إيصال المياه للمواطنين الساكنين في مناطق وسط المكلا وشرقها, وأنه من المقرر ان ينجز المشروع خلال فترة شهرين تبدا من تاريخ توقيع الإتفاقية.

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني.







