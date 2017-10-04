

ناقش وزير النقل مراد الحالمي مع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بديوان المحافظة صباح اليوم عدد من المشاريع التطويرية في ميناء المكلا والنقل البري. وأستعرض الوزير الحالمي مع المحافظ البحسني خططا لأعادة تأهيل ميناء المكلا وإضافة بعض الأرصفة من خلال تخصيص القرض السعودي, كما تمت مناقشة إضافة عدد من الخزانات في الميناء لتعزيز المخزون النفطي للكهرباء بالمحافظة, وإيجاد موقع بديل للخزن الإستراتيجي للنفظ خارج مدينة المكلا.

كما تم خلال اللقاء كذلك إستعراض الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء محطتي نقل بري في شرق وغرب المكلا, وكذا تزويد المحافظة بعدد من الباصات, ووجه محافظ حضرموت خلال اللقاء بسرعة البدء في إنشاء محطة شرق المكلا, وأيضا تكليف مؤسسة النقل البري بمتابعة أصول المؤسسة والمواقع الخاصة بها.

وناقش اللقاء أيضا إمكانية تخصيص جزء من إيرادات منفذ الوديعة الحدودي لتطوير المديريات الواقعة في الشريط الصحراوي ومشاريع التنمية والخدمات والبنية التحتية بها.

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب وزير النقل فهيم سيف والرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ومدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس نعيم العمودي ومدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري ومدير عام مؤسسة النقل البري بحضرموت عبدالله العطاس.







