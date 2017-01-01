

اعلنت شركة النفط بوادي حضرموت عن توقيف سبع محطات خاصة تعمل في مديريات تريم و السوم وثمود و رماه بعد نزول مفاجى للجنة مشكلة من إدارة الفرع للاطلاع على التزام المحطات بالقوانين والنظم الخاصة بشركة النفط .







واوضح مدير عام شركة النفط بوادي حضرموت الاخ عبدالرحمن عيظة بلفاس الى ان فرع الشركة يعمل على ارسال لجان مفاجئة للمديريات للاطلاع على تطبيق الانظمة الخاصة بالشركة من قبل المحطات موضحا أن المحطات التي اوقفت تنوعت اسباب توقيفها بين عدم وصول المادة الموزعة الى المحطة او مشاكل فنية بخزانات و عدادات المحطات



واكد بلفاس الى ان ادارة الشركة ستستمر في ارسال اللجان التفتيشية للمحطات للتاكد من عملها بشكل نظامي لما من شأنه تعزيز تقديم الخدمة للمواطنين شاكرا جهود الطاقم الفني العامل بفرع شركة النفط بوادي حضرموت على جهودهم في نزولاتهم لمحطات التموين





