

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الأعمال الإنشائية التي تجري حاليا في كلية الشرطة للاطلاع على مستوى الإنجاز وسير أعمال البناء. وشدد المحافظ البحسنى خلال لقائه بالمهندسين على سرعة الإنجاز وضرورة العمل في كافة المرفقات بالتوازي, مشيداً بمستوى الإنجاز الذي تحقق والجهود التي تبذل من قبل العاملين في مشروع الكلية.

وأكد محافظ حضرموت على أن مشروع كلية الشرطة يعد واحدا من اهم ثمار زيارة رئيس الجمهورية إلى حضرموت, مشيرا إلى أنها ستشكل نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الأمنية الشابة وستسهم في تثبيت دعائم الأمن والنظام والقانون.

رافقه خلال الزيارة وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير الأشغال العسكرية العقيد محسن محمد الزبيدي.







