

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه صباح اليوم بعدد من مسؤولي الموانئ والجمارك في المحافظة لمناقشة عدد من القضايا والإجراءات اللازمة لتعزيز الدخل بما يتناسب مع المصلحة العامة ومراعاة مصلحة العمالة الخاصة وتحسين أوضاع المرافق المحلية بحضرموت. كما وقف اللقاء امام الإجراءات التي اتخذت حديثا في ميناء الشحر, ووجه المحافظ بالاستمرار في العمل في الميناء وفق الإجراءات السابقة وذلك للحفاظ على مصالح المواطنين والعمالة في المديرية.

كما وجه كذلك بفتح مكاتب للجمارك في منافذ المحافظة وتفعيل دور الجمارك فيها لتعزيز الدخل المحلي وكذا تفعيل التنسيق بين إدارة الموانئ والجمارك والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

حضر اللقاء مدير عام موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير ومدير مكتب المالية الأستاذ أنور الجعيدي ومدير مديرية الشحر الاستاذ امين بارزيق ومدير ميناء الشحر الأستاذ صالح العليي ومدير جمارك ميناء المكلا الأستاذ خالد بكير ونائب مدير جمارك ميناء المكلا الأستاذ محمد بوعسكر.







