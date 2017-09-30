

حث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني قيادة ومدراء ومختصين فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي وعقارت الدولة على ضرورة محاربة الفساد الاداري وازدواجية صرف الأراضي والتعديل المتكرر للمخططات والحفاظ على الاراضي العامة والخاصة بالمرافق الحكومية والتعويضات واحترام الاحكام القضائية والتدوير الوظيفي. وشدد القائد المحافظ، في اللقاء الذي جمعه صبيحة يوم الاربعاء الموافق27 /9/ 2017م بمقر عمله، بالكادر الوظيفي لفرع مكتب الهيئة بساحل حضرموت، على الاهمية الكبيرة الذي يحضى بها هذا المرفق الحيوي الهام الذي تطلب من مختلف كوادره المتفاوتة بالاعمار المشاركة في هذه اللقاء الأول الذي جمعه بهم منذ تعيينه محافظا لحضرموت وخلافا للمرافق الحكومية الاخرى.

وحث المحافظ القائد خلال اللقاء، جهة الاختصاص بالهيئة،بضرورة التحرك والعمل الجاد على القضاء على اسباب ازدواجية الصرف واستشعار مسؤولية ما يترتب عليها من حقوق ومشاكل بين المواطنين ،وايجاد الحلول و المعالجات الناجعة بخطوات سريعة، والعمل على اعداد وتجهيز السبل الكفيلة بمعالجة هذه الحالات والمواضيع التي أكد أنها تتكرر امامه يوميا من قبل المواطنين.

وأشعر المحافظ البحسني جهة الاختصاص بعدم التعديل المتكرر للمخططات، لما فيه من ضياع وتسهيل الاستيلاء على المصالح العامة و الاضرار بالمصالح الخاصة، واستشراء للفساد،في حين شدد على أهمية الانضباظ الاداري وعدم التهاون فيه والقيام بانجاز الاعمال ومعاملات المواطنيين اولا باول من قبل الموظفين. وأكد المحافظ بأن السلطة المحلية بحضرموت ستقوم باتخاد اجراءات صارمة ضد اي موظف يقوم باعمال ابتزاز اورشوة أو تلاعب وتساهل في الاراضي العامة او الخاصة .

وأوصى المحافظ قيادة وموظفي الهيئة، بسرعة البث في قضايا اراضي المرافق الحكومية ومعالجة الاشكالات التي قال مدير الهيئة أنها تكمن في الكشوفات المرفقة للموظفين من قبل بعض المرافق الحكومية التي تفوق عدد الموظفين في تلك المرافق. وشدد المحافظ البحسني خلال اللقاء ايضا على ضرورة قيام جهة الاختصاص بسرعة البث في تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بالاراضي وملكياتها وعدم التأخير وقيام الهيئة بالرد أولا بأول على أي طعون تتعلق بذلك. وأكد القائد المحافظ على ضرورة القيام بالتدوير الوظيفي حتى يتمكن الكادر الوظيفي من الإلمام بأكبر قدر من الاداء الوظيفي للمرافق ولما من شأنه الرفع من مستوى العمل وعدم الاحتكار للوظيفة العامة.

واختتم اللقاء بتوجيه المحافظ بسرعة توفير مقر عمل مناسب لهيئة الاراضي بحيث يتناسب مع حجم واهمية هذا المرفق الحيوي الهام، مشددا على ضرورة الانضباظ الاداري والارتقاء بالاداء الوظيفي والخدماتي. ومن جانبه ثمن مدير عام الهيئة المهندس عمر علي نعمان،توجيهات القائد المحافظ وأهميتها، وأكد استعداده وكل الكادر الوظيفي في الهيئة بالعمل على كل ماجاء فيها باعتبارها برنامج عمل وطني مهم للسير بالهيئة الى بر الامان خلال المرحلة المقبلة.







