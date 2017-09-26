

تفقد مدير عام غيل باوزير الأستاذ محمد عوض بامطرف الكندي صباح يوم الثلاثاء 26-9-2017م مشروع سفلته طريق الصداع الغيل بدعم من شركة البسيري للصرافة رافقة مدراء وفنيي الدوائر المتخصصة ومقاول المشروع محمد باقديم لتحديد مسار الشارع ومعالجة أي عائق امام المشروع حيث تم مناقشة الصعوبات والخروج بأفضل الحلول الممكنة ومراعاة توسعة الطريق في المستقبل

رافق المدير العام مدير هيئة المساحة والتخطيط العمراني بالمديرية شريف مصطفى بونمي ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية محمد علي الخلاقي ومدير لفرع المؤسسة العامة للكهرباء عوض سعيد باشويرب ورئيس تعاونية الزراعية احمد بن سلوم وفنيي ورؤساء الدوائر





