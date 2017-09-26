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الكثيري يناقش مع رئيس طيران اليمنية زيادة الرحلات الإضافية من والى سيئون
المكلا الاربعاء 27 /سبتمبر/2017 | 08:26
الكثيري يناقش مع رئيس طيران اليمنية زيادة الرحلات الإضافية من والى سيئون
سيئون/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 26/سبتمبر/2017
ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم،مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن احمد مسعود العلواني، سير الرحلات من والى مطار سيئون والمطارات الدولية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
واستعرض الاجتماع احتياجات المحافظة من الرحلات الجوية الإضافية على خطوط طيران اليمنية نظرا لحركة الطلب المتزايدة، إضافة الى الصعوبات والتحديات التي تواجه مكاتب الشركة في سيئون.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي.
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