

نجا مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي "عزام أحمد بن غانم" من محاولة اغتيال فاشله ظهر اليوم بمنطقة عزيز اثناء خروجه من منطقة صنا عاصمة المديرية. واكد المدير العام للمديرية في تصريح خاص:تعرضنا لمحاولة اغتيال في منطقة"عزيز" من قبل بعض عناصر الشر والأجرام".

واضاف " كانت محاولة الاغتيال في "منطقة عزيز "اثناء خروجنا من "منطقة صنا" حيث تفاجأنا بطلقه نارية صوب السياره ومن على مسافه بعيده من اتجاه الخط العام حيث اخترقت الزجاج الأمامي للسياره و تم التوجه صوب مصدر اطلاق الرصاصه وتمشيط الموقع ولكن الحمدلله لم يتعرض الجميع لأي اصابات او خسائر بشرية.

مشيرا إلى ان هذه الممارسات لن تثني المدير العام للمديرية من مواصلة مسيرة العطاء والبناء

وقد شهدت المديرية منذ تولية لقيادة السلطة المحلية نجاحات كبيرا في عدد من الجوانب بالرغم من شحة الأمكانيات وانعدام ابسط المقومات .

الجدير ذكره أن هذه الظاهره تعد دخيله وغريبه على مجتمعنا وتتنافى مع القيم والأخلاق والأعراف الأجتماعية والقبلية.







