

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، بمكتبه صباح هذا اليوم الاثنين، مع مدير عام مديرية حورة ووادي العين الأستاذ "سالم بن عبادين باوزير" الوضع الأمني والخدماتي بالمديرية. واطلع المحافظ على أوضاع المديرية والصعوبات التي تعاني منها وخصوصا في مجال الخدمات للمواطنين وكذا الجانب الأمني في المديرية وبعض المشاريع المتعثرة في مجال التعليم والكهرباء والصحة، وضرورة اسهام السلطة المحلية بالمحافظة في تذليلها لضمان توفير الامن والاستقرار بالمديرية ومواجهة اية أنشطة تخريبية او إرهابية محتملة.

واكد المحافظ بان السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل كل ما في وسعها وستبذل قصارى جهودها في توفير احتياجات المديرية في هذه المجالات وفقا والامكانيات المتاحة.. ودعا المحافظ أبناء المديرية الى وحدة الصف ورفع مستوى الأداء في مرافق المديرية.

حضر اللقاء المهندس "صالح العوبثاني" مدير مكتب المحافظ والأستاذ "احمد بن عبادين باوزير".







