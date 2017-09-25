

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، صباح اليوم الاثنين بمكتبه، مسئولي صندوق النظافة والتحسين بالمكلا وناقش معهم أوضاع الصندوق والصعوبات التي تواجه وسبل تطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة. وخلال اللقاء حث المحافظ "البحسني" إدارة الصندوق على القيام بمهامهم وبذل قصارى جهودهم لتحسين اداء النظافة في مدينة المكلا والاهتمام بشوارعها حتى تعكس المنظر الجمالي لوجه المدينة، وبذل مزيدا من جهود التواصل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وشدد المحافظ "البحسني" على الاهتمام ببلاغات المواطنين ومعالجة مشاكلهم والنظر في شكاويهم والحفاظ على صحة البيئة من خلال سرعة نقل النفايات خارج احياء المدينة.

من جانبهم شكر الاخوة إدارة صندوق النظافة والتحسين الأخ/ المحافظ على اهتمامه وجهوده الرامية في انجاز أعمالهم وتوفير احتياجاتهم.

حضر اللقاء نائب مدير صندوق النظافة والتحسين ساحل حضرموت "محسن الاحمدي"، والأستاذ "ايمن الحيقي" مدير مشروع النظافة بالمكلا، والأستاذ عوض عبدون مشرف منطقة الشرج والأستاذ "سليمان العكبري" والأستاذ "محمد باهادي" مشرف منطقة فوه والأستاذ "محمد قمزاوي" مشرف منطقة المكلا.







