

وقع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، صباح اليوم الاحد بمكتبه، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الامن الغذائي مع مؤسسة الصحة والتعليم والتنمية (صوت) والذي يستهدف عدد من مديريات المحافظة. واستمع محافظ حضرموت خلال مراسم التوقيع على شرح مفصل من قبل الأستاذة "أسماء دريب" المدير التنفيذي لمؤسسة صوت حول اهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة.

واكد المحافظ "البحسني" على اهتمام السلطة المحلية بمساندة كافة المنظمات الدولية والمحلية وتذليل كافة الصعوبات امام عملها الإنساني وتسهيل مهامها بالمحافظة.

من جانبها اكدت الأستاذة "أسماء دريب" ان مشروع الامن الغذائي يستهدف 22 ألف اسرة شهريا سيتم توزيع السلة الغذائية في 6 مديريات في ساحل ووادي حضرموت منها (الضليعة – يبعث – غيل باوزير – المكلا – بروم ميفع – حجر – سيئون – العبر)، ويستمر المشروع لمدة 7 أشهر قابل للتمديد، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وسيتم البدء في المشروع بداية شهر أكتوبر والذي يهدف الى تحسين حالة التوازن الغذائي للمجتمعات ذات الاحتياج وخصوصا خلال فترة العوز.

حضر مراسم التوقيع مدير عام مديرية المكلا الاستاذ "عوض بن هامل"، والأستاذ "خالد الكلدي" مسئول التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة، والأستاذ "فايز السامعي" والدكتورة "أحلام بن بريك".







