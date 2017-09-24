

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" مكتب الاشغال في وادي وصحراء حضرموت بتقديم دراسة ترميم وصيانة عقبة عصم على الخط الواصل بين وادي حضرموت وثمود. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس في مكتبه، بعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "بخيت رزيق المنهالي" أحد شيوخ مناطق صحراء حضرموت، كما وجه المحافظ أيضا بمتابعة ومعاينة مولدات الكهرباء الخاصة بالمنطقة ورفع تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن.

وأشاد المحافظ "البحسني" بتعاون أبناء مديريات صحراء حضرموت وخاصة ثمود ورماه واحتضانهم إخوانهم من قوات النخبة الحضرمية اثناء عملية التدريب والاستعداد لتحرير ساحل حضرموت ومشاركتهم في ذلك.

من جانبه هناء الشيخ "بخيت المنهالي" المحافظ "البحسني" بحلول العام الهجري الجديد وعبر عن شكره لتعاون السلطة المحلية واهتمامها بهموم المواطنين في مديريات صحراء حضرموت وتلمس احتياجاتهم.

حضر اللقاء وكيل اول محافظة حضرموت ورئيس حلف حضرموت الشيخ "عمرو بن حبريش".







