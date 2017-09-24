

شهدت مديرية قف العوامر بصحراء حضرموت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر مهرجان الرماية لعام 2017م برعاية كريمة من الشيخ سالم البرك بن هيثم العامري . شارك في المهرجان أكثر من 840 مشارك من أبناء قبيلة العوامر وبعض القبائل المجاورة , شهد تفاعل وتنافس كبير بين المتسابقين للظفر بالمراتب الأولى , حيث تعد الجوائز المهرجان هي الأعلى بين بقية المهرجانات التي تشهدها صحراء حضرموت .

فقد حصل صاحب المركز الأول على رشاش جديد والمركز الثاني على مسدس والجائزة الثالثة جنبيه حضرمية والمراكز المتتالية العشر الأخرى حصل كلاً منها على مبالغ مالية مقدمة من راعي المهرجان .

وشكر الأخ أديب العامري رئيس اللجنة المنظمة راعي المهرجان الشيخ سالم البرك بن هيثم العامري على رعاية للمهرجان والاهتمام بهذه اللعبة العريقة التي تعد واحدة من العادات والتقاليد العريقة التي لازال ابناء حضرموت مهتمين بها .

مضيفاً شكره لأعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين على مشاركتهم الفعالة في إنجاح فعاليات المهرجان والوصول به إلى بر الأمان من خلال الالتزام بقواعد وشروط اللجنة المنظمة , مؤكداً استمرار المهرجان للسنوات القادمة بأذن لله .

جاءت نتائج المهرجان على النحو التالي أحرز المركز الأول الشاب كرامة هادي بارقيعة العامري بإجمالي نقاط 88 نقطة متصدر الترتيب ومحققاً لقب المهرجان , تلاه الشاب البرك منشر البخيت العامري بإجمالي نقاط 81 نقطة , في المركز الثالث جاء الأخ عيظة البرك سعيد بن حمدين العامري بإجمالي نقاط 78 نقطة .

وحقق المركز الرابع المركز الرابع الأخ حسن صالح عوض العامري بأجمالي نقاط 75 نقطة وفي المركز الخامس جاء فيه الأخ سالم بن سالمين العامري بأجمالي 74 نقطة , بالمركز السادس جاء فيه الأخ عادل سعيد بن عامر العامري بأجمالي 70 نقطة وفي المركز السابع جاء فيه الاخ سالم بن محمد عطيان العامري بأجمالي 65 نقطة .

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة حقق المركز الثامن الأخ صالح سالم بن سليم العامري بأجمالي نقاط 64 نقطة أما المركز التاسع جاء من نصيب الأخ زاهي سالمين العامري بأجمالي 63 نقطة , في المركز العاشر جاء فيه الأخ حسن بن محمد العامري بأجمالي 61 نقطة .







