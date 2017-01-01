

دشن صباح يوم الاحد صرف مستحقات المستفيدين صندوق الرعاية الاجتماعية بحضور مدير عام مديرية الديس الشرقية الاستاذ/ عبدالله علي التميمي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمديرية الاخ/ سالم صالح سعيواد ونائب مدير مكتب الرعاية الاجتماعية بالمديرية وضابط لجنة التيسير الاخ/ صالح سالمين الخامر، ومشرف لجنة الصرف والتحقق الاخ/ احمد سالم المرفدي.



و ذلك تنفيذاً لمشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي تشرف عليه منظمة اليونيسيف الممول من البنك الدولي والذي يستهدف في المديرية الديس الشرقية (2744) اسرة مستفيدة من هذا المنحة حسب قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية باجمالي مبلغ تقريباً ثلاثين مليون ريال يمني للدفعة الاولى علي ان يتم صرف الدفعة الثانية من هذه المنحة بداية شهر نوفمبر القادم





