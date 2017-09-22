

هنئ معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ/ نايف البكري في تصريح خاص لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين والجهازي الإداري والفني على تقديم مستوى رائع في المباراة وتحقيقهم الفوز على منتخب قطر بسته أهداف مقابل هدف . مؤكدا وقوفه الداعم للمنتخب وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعاب لتحقيق التأهل وتمثيل اليمن في المحافل القارية وتحقيق المراكز الأولى في البطولات الكبرى والتأهل لنهائيات كأس آسيا، مشيدا بلاعبي المنتخب الذين اعادوا البسمه على وجوه اليمنيين رغم الحرب والازمات التي تعاني منها البلاد.

وأشار معالي الوزير في تصريحه أن الشباب اليمني يقدمون مستويات عالية من الابداع على المستوى المحلي والدولي يجعل كافة الشعب اليمني يفتخر بهم رغم تدني الإمكانيات والأوضاع التي تمر بها البلاد .

الجدير ذكره أن الجمعة القادمة ستكون مباراة منتخب بلادنا أمام منتخب بنجلاديش ليختتم مشواره في تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 16 بعد انسحاب المنتخب الإماراتي من المشاركة.







