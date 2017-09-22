

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على التحضيرات النهائية لفعاليات الشهر الوردي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي المزمع إقامته بداية شهر أكتوبر القادم .

وفي اللقاء الذي جمع محافظ حضرموت بمدير مختبرات الصحة المركزية الدكتور وليد البطاطي أثنى المحافظ البحسني على الدور المهم والبارز الذي تقدمه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل في تقديم خدماتها لمرضى السرطان والمناشط التوعوية التي تقدمها المؤسسة بين حين وآخر .

وشدد المحافظ على ان تكون التوعية بسرطان الثدي لا تقتصر على هذا الشهر فقط وانما هي على مدار العام وإنما تكثف الجهود اكبر في شهر اكتوبر ، دعيا رجال المال والاعمال ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت الى دعم مرضى السرطان بالمحافظة وتقديم يد العون لهم بما يسهم من تخفيف معاناتهم مع هذا المرض الخبيث .

من جانبه عبر الدكتور وليد البطاطي عن شكره وتقديره لمحافظ حضرموت ودعمه اللامحدود ووقوفه مع مرضى السرطان وتقديم كافة التسهيلات التي تصب في مجملها تقديم العناية اللازمة والرعاية الكاملة لمرضى السرطان .







