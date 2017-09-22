

بحث نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبدالسلام باعبود اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" د. صلاح الحاج حسن الوضع الإنساني في اليمن والأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمة في اليمن. وناقش باعبود مع ممثل المنظمة التنسيق والتعاون بين اللجنة العليا للإغاثة والمنظمة في كافة المشاريع التي تقدمها، مشيراً إلى أهمية اللامركزية في العمل الإغاثي من خلال توزيع اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية تشمل عموم محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل عمل المنظمات الأممية في اليمن وخلق مسارات سلسة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

ولفت باعبود إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة العليا والمنظمة .. مؤكداً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والتي تقضي بضرورة التعامل مع العمليات الإغاثية للأعمال الإنسانية عموماً بكل حيادية ووطنية والاهتمام بكل محافظات الجمهورية اليمنية من صعدة إلى المهرة، مشدداً على أهمية فتح مكتب للمنظمة في العاصمة الموقتة عدن.

كما ناقش باعبود مع ممثل المنظمة ما نفذته المنظمة من خلال الفترة الماضية من العام الحالي، وما ستقوم به المنظمة خلال المرحلة القادمة من مشاريع والتي تتضمن عدد من البرامج والمشاريع، ومنها العمل على تجهيز مركز إنذار مبكر لمؤثرات التغيرات المناخية في بعض محافظات الجمهورية، وكذا مشاريع المياه وإعادة تأهيل القنوات لتوفير مصادر المياه لعدد كبير من السكان في عدة محافظات وتوزيع معدات للصيادين وغيرها من المشاريع الأخرى.

وثمن باعبود الجهود التي تقدمها منظمة الفاو في اليمن، من خلال المشاريع التي تنفذها في عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن هذه الجهود محل تقدير وترحيب كبيرين من قبل الحكومة والشعب اليمني.







