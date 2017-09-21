

بدأت يوم الأربعاء عملية ضخ المياه الطبيعية المحلاة لمشروع " سماء ساه " لتحلية المياه الطبيعية بمديرية ساه إحدى استثمارات القطاع الخاص بطاقة تحلية بلغت 48 ألف لتر يوميا قابلة للتوسعة . وقال المدير العام لمديرية ساه رئيس المجلس عبد الله يماني الجابري في فعالية التدشين أن السلطة المحلية تشجع إقامة مثل هذه الاستثمارات لما تحققه من مردود إيجابي للمنطقة وتساعد في خلق فرص عمل للشباب .

وأشار المدير العام إلى أهمية توظيف رؤوس الأموال في تمويل مشاريع حيوية تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتدفع بعجلة التنمية المحلية نحو النماء والازدهار .

إلى ذلك تعرف المدير العام ومعه أمين عام المجلس المحلي أحمد صالح بافضل على مكونات المشروع مستمعين من المهندس مبارك صالح الحداد مالك المشروع إلى شرح تفصيلي حول عمل المشروع ومراحل إنجازه والأفكار المستقبلية لتوسعته وتطويره .

ويعد مشروع "سماء ساه " لتحلية المياه الطبيعية إضافة جديدة ونوعية في مجال تنقية المياه بمديرية ساه ويعمل بأحدث التقنيات والمواصفات ومعايير الجودة .

حضر عملية تدشين المشروع عدد من مديري الإدارات والمكاتب الخدمية والشخصيات الاجتماعية والأعيان .







