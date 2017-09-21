

باتصال مباشر من مدير عام مديرية شبام أ. فرج ناجي بن طالب لمدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد مسليم بن وبر صباح اليوم ، تم خلاله مناقشة الجانب التعليمي بمدارس المديرية والترتيبات المتخذة لسير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2017 / 2018 م ، حيث تلقى شرحًا وافيًا عن ما تم اتخاذه من اجراءات لنجاح سير العملية التعليمية. نتائج الثانوية العامة المعلنة مؤخراً كانت محط اهتمام السلطة المحلية بمديرية شبام التي رافقتها جملة من الشكاوى والتظلمات من قبل العديد من الطلاب الذين رفعوا شكواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت رسالتهم للمعنيين والسلطة المحلية بدورها وجهت مكتب التربية بالمديرية بالتحرك لمناقشة تلك الشكاوى ومؤكدا على أن السلطة المحلية ستقف مع أبنائها الطلاب ومساندتهم بشتى الوسائل للحصول على مطالبهم وحقوقهم العادلة، وأشار المدير العام في اتصاله أن السلطة المحلية مستعدة بمتابعة هذه التظلمات عبر الجهات المعنية خدمة لطلابنا وتجسيدا للدور المهم الذي نتطلع إليه من جيلنا المتعلم الواعد.

مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام الأستاذ محمد مسليم أجرى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم برئيس قسم الامتحانات بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الأستاذ نبيل الكثيري تم خلاله مناقشة هذه القضية حيث أوضح الكثيري لمدير مكتب التربية بالمديرية الإجراء المناسب الذي ينبغي أن يتم عمله لمدارسه هذه الشكاوى والعمل على النظر فيها وذلك من خلال الآتي :

يقوم الطالب برفع شكواه وتظلمه إلى مكتب التربية بالمديرية مرفقا به نسخة من النتيجة العامة المنزلة الكترونياً.

بعد ذلك يقوم مكتب التربية بالمديرية برفع كشف عام بجميع الطلاب المتظلمين للنظر في نتائجهم والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لذلك.

وبهذا يعلن مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام لجميع الطلاب الذين لديهم تظلمات من النتائج العامة المعلنة الكترونياً رفع تظلماتهم إلى المكتب في أقرب فرصة ليتم النظر فيها ورفعها للجهات المختصة .







