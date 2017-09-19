

استهدفت عملية فاشلة احد ضباط قوات النخبة الحضرمية الثانية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية , ظهر الامس الثلاثاء , عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته غرب المكلا بمحافظة حضرموت . فيما روى مصدر عسكري تفاصيل العملية قائلاً : ان العقيد صبري حسن التميمي تعرض لمحاولة عملية اغتيال عبر زرع لغم في طقمه العسكري , مشيراً انه اثناء خروجه من منزلة متجهاً الى سيارته انفجر اللغم والذي أدى الى إصابة احد مرافقيه يدعى احمد بكير , ولم يصب العقيد بأي إصابات تذكر.

فيما يتلقى الجريح العلاج وسيخضع لعملية خلال الساعات القادمة.

مؤكداً المصدر ان اللغم مكون من مواد أولية وكان كرسالة نفذها عناصر إرهابية غرضها زلزلة الامن والاستقرار.

فيما يعد العقيد صبري التميمي , ركن في استخبارات المنطقة العسكرية الثانية واحد ضباط قوات النخبة الحضرمية التي كان لهم يد في تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة.

بدورها علقت المنطقة العسكرية الثانية في بيان عبر ناطقها الرسمي هشام الجابري حول الحادثة والذي جاء فيه:- استهدفت عبوة ناسفة بدائية الصنع سيارة العقيد/ صبري التميمي أحد ضباط المنطقة العسكرية الثانية ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 19/9/2017م، بمنطقة فوة، غرب مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

حيث نجا الضابط “صبري التميمي”، بعد تفجير تلـك العبوة عن بعد، وأصيب أحد مرافقيه بجروح طفيفة، واحترقت أجزاء من السيارة خلال ذلك العمل الإرهابي.

هذه العملية الإرهابية تثبت فشل الإرهابيين في النيل من أمن حضرموت واستقرارها ولجؤهم إلى أفعال جبانة، وتؤكد يأسهم من المواجهة، وضعفهم وتشردهــم بعد أن عمد رجالنا إلى تعقبهم ليل نهار، وضرب جحورهــم، وتدمير أوكارهم. إن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تثني ضباطنا وقياداتنا عن محاربة الإرهاب، والتصدي له، ومحاربته في كل شبر من حضرموت، بل هي تزيد من الإصرار وبذل مزيدا من الجهد في قطع دابر الإرهاب، والقضاء عليه.

وإننا في قيادة المنطقة العسكرية الثانية نتوعد منفذي هذا العمل الإرهابي الجبان بالملاحقة والمحاسبة، وسينالون جزاءهم العادل قريبا بإذن الله.







