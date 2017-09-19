

افتتح اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بمعية الأخ جمال سالم عبدون مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت صباح اليوم عدداً من المشاريع التربوية والتعليمية بمديرية مدينة المكلا بكلفة إجمالية بلغت ستمائة واثنين وعشرين مليون ريال ... تضمنت أربعة مشاريع هي ثانوية السعد العامرية للبنات بمنطقة باعبود التي اشتملت على أربعة وعشرين صفاً دراسياً بملاحقاتها وثانوية العلامة عبدالله محفوظ الحداد للبنين بحي السلام كذلك أربعة وعشرين صفاً بملاحقاتها ومجمع الزهراء التعليمي ستة وثلاثين صفاً دراسياً بملاحقاتها بديس المكلا ومدرسة زيد بن حارثة للتعليم الأساسي بنين بمنطقة بويش أربعة وعشرين صفاً بملاحقاتها إضافة إلى تدشين العمل في عيادة الأسنان والمختبر الخاص بفحص الدم بإدارة الصحة المدرسية بالمحافظة بعد تزويدها بكرسي الأسنان وجهاز CBCلفحص الدم، وخلال جولته التفقدية التي رافقه فيها المهندس عوض أحمد بن هامل مدير عام المديرية وعبود عوض بن عبود الشيخ مدير إدارة التربية والتعليم وخالد أحمد مخرج رئيس قسم التعليم وعدد من قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمديرية ..

وقد أشار المحافظ البحسني في حديثه مع الطلاب والطالبات والتلاميذ بقاعات الدرس إلى أهمية الاستفادة القصوى من هذه الانجازات التربوية والتعليمية التي يدشن العمل فيها مع بدء عام دراسي جديد يشهد استقراراً وأداءً للحصص الدراسية في جميع مدارس المحافظة موجهاً بضرورة الاهتمام والرعاية لهذه المكتسبات التي تترجم اليوم إلى واقع ملموس يسهم في تخفيف العبء والازدحام في قاعات الدرس.

كما أشاد في ختام جولته لقص شريط هذه المشاريع بقيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة وما تمثله من نموذجية على مستوى الجمهورية في مجالي الصحة المدرسية ورياض الأطفال التي يطبق فيها مقررات المنهج الموحد للرياض على مستوى المحافظة مؤكداً على وقوف السلطة المحلية مع هذا القطاع الحيوي والمهم في المجتمع داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود للارتقاء بالأداء وتطويره خاصة من قبل المعلمين والمعلمين الذين يمثلون القدوة للتلاميذ والطلاب ويقع على عاتقهم تربيتهم وتغذيتهم بالسلوكيات الحسنة والقويمة التي عرفت بها حضرموت جيلاً بعد جيل مشدداً على أهمية الانضباط في العمل وبذل الجهود المضاعفة لتحسين مخرجات التعليم بجميع مدارس مديريات حضرموت.

من جانبه شكر الأخ جمال سالم عبدون مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية واهتمامه الكبير بالقطاع التربوي والتعليمي وتلمس احتياجاته الضرورية والمهمة مثنياً على جهوده الكبيرة في تنفيذ جملة من المشاريع التربوية والتعليمية وتوجيهاته المستمرة للرفع من مستوى الأداء وحرصه على أنجاز هذه المشاريع التي تنفذ بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتهدف إلى حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة في مدينة المكلا ذات الكثافة السكانية الكبيرة في جميع أحيائها السكنية .

منوهاً إلى أن هذه المشاريع ستسهم في التخفيف من حدة الازدحام بالمدارس مشيراً إلى استعداد مكتب التربية بالمحافظة الشروع في دخول مشروعي ربوة خلف للثانوية النموذجية بالمكلا ومدرسة التعليم الأساسي لأهالي المنطقة حال استلامها من قبل مقاول المشروع، لافتاً في ختام حديثه إلى ما تشهده مدارس ورياض مديريات حضرموت الساحل من استقرار وبدء الدراسة لمقررات المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم للعام الدراسي 2017 – 2018م.







