

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم الثلاثاء باستكمال إجراءات انشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية. جاء ذلك خلال لقاءه بمدير مكتب وزير الثقافة الأستاذ "عبدالحكيم عبيد" ومدير مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الدكتور وجدي باوزير.

واطلع المحافظ على خطة انشاء الصندوق والدور الذي سيلعبه في تطوير النشاط الثقافي ودعم البرامج والمواهب الشابة والحفاظ على الموروث الثقافي للمحافظة واهمية وجود موارد مالية لدعم المبدعين وتحسين العمل الثقافي والابداعي بصورة عامة.

وقال الأستاذ "عبدالحكيم عبيد" مدير مكتب وزير الثقافة، ان حضرموت تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الثقافة لما تمتلكه من موروث ثقافي وتراثي تاريخي يجب الحفاظ عليه من الاندثار.

يذكر ان صندوق التراث والتنمية الثقافية قد صدر به قرار الانشاء من قبل وزير الثقافة ورئيس الوزراء في وقت سابق وتعتبر محافظة حضرموت اول محافظة تنشأ الصندوق بتعاون ومساهمة السطلة المحلية.

حضر اللقاء الأستاذ عبدالحكيم بن قديم مدير فرع الصندوق بحضرموت، والأستاذ وليد مهدي المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية، والأستاذ اوسان سالم المدير المالي للصندوق، والأستاذ إسماعيل العطاس مدير دائرة المهرجانات والمعارض الاحتفالية الرسمية بمكتب الثقافة بالمحافظة.







