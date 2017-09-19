

التقى الدكتور / أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بوفد مؤسسة حضرموت للاختراع برئاسة المهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس المؤسسة وفي اللقاء استعرض رئيس مؤسسة الاختراع المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة في دعم ورعاية الشباب المخترعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم كون المؤسسة تعتبر الكيان الوحيد الذي يحتضن الشباب المخترعين والمبدعين في حضرموت واليمن بشكل عام ..

مشيراً ان المخترعين مثلوا اليمن في المحافل الدولية وحصدوا المراكز الاولى والميداليات الذهبية والبرونزية والفضية من خلال مشاركتهم بالمعارض الدولية للاختراع في ألمانيا وسويسرا والكويت وغيرها من دول العالم وأخرها كانت مشاركة المؤسسة في معرض النفط والغاز لدول الشرق الأوسط المنعقد في البحرين في عام 2016م وكذلك إقامة معرض حضرموت الأول للاختراع الذي نظمته المؤسسة في نهاية ديسمبر 2016م بمشاركة 170 مخترع من حضرموت وعدن وطالب رئيس الوزراء باستكمال توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في صرف أرض لاقامة برج الاختراع التعليمي على خور المكلا كوقف تعليمي لمحافظة حضرموت والمحافظات الشرقية .

بدوره اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر استعداد الحكومة لدعم الشباب المخترعين والمبدعين وقال ان وفاه المهندس / هاني باجعالة مخترع اليمن كانت خسارة كبيرة للوطن الذي زرع في الشباب روح التحفيز والابداع وتشجيعهم على الاختراعات والابتكارات التي تخدم المجتمع مشيراً بأن الحكومة ستولي اهتمام كبير بالشباب المخترعين والمبدعين في مختلف المجالات مؤكدا على حرصه في متابعة موضوع صرف أرض برج الاختراع والتي قد وعد بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية .

وفي ختام اللقاء قدم المهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع درع المؤسسة لدولة رئيس الوزراء لدوره في دعم الشباب المخترعين في حضرموت واليمن.

حضر اللقاء كل من : الدكتور سالم فرج بامسعود رئيس مركز حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية والأخ / أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع .







