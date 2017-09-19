

وجه فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بإضافة (25) ميجاوات للمحطة الكهروغازية الجديدة التي تشرف شركة بترومسيلة على إنشائها حالياً بوادي حضرموت لتصبح قدرتها الإجمالية (75) ميجاوات.



جاء ذلك خلال لقاء فخامة رئيس الجمهورية اليوم بمقر إقامته بنيويورك بالرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك وبيكر هيوز"العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة "ليورنيزو سيمونيلي" ومدير الشركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رامي قاسم، وبحضور المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.

ويأتي توجيه فخامة الرئيس بإضافة (25) ميجاوات للمحطة بعد النجاح الذي حققته شركة جنرال الكتريك في توريد التوربينات بقدرة (50) ميجاوات في الموعد المحدد وبمواصفات عالمية عالية، ويتم حالياً استكمال المرحلة النهائية للمشروع الذي يعتبر انجاز كبير ونقلة نوعية في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالغاز تحقق بتوجيهات كريمة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومتابعة معالي محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وإدارة شركة بترومسيلة ممثلةً بالمدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سميط.

بدوره عبر المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك عن سروره بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس الذي اتسم بالشفافية والحرص على تحقيق الشراكة المستدامة بما يخدم اليمن ويلبي تطلعات الجميع. كما أشار في هذا الصدد الى التعاون مع شركة بترومسيلة والذي سيتعزز في جوانب التأهيل والتدريب من أجل تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات توليد الطاقة بالغاز.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير اليمن لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك.







