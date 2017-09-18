

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، حجر أساس طريق المعدي الشرقية التي تعد أقدم الطرق التي شقت بين وادي وساحل حضرموت. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ هذا الطريق في إختصار المسافة بين الوادي والساحل وتسهيل حركة التجارة وتنقل المواطنين .. مشيراً إلى أنه تم قبل يومين وضع حجر الأساس للطرق الداخلية لمدينة المكلا وأن هذا الطريق يشمل أيضاً طريق رسب ساه وطريق حجر .

وقال أن كلفة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها بشكل عام عبر السلطة المحلية في المحافظة تقارب 5 مليار ريال، وهي من الأموال المخصصة للتنمية في حضرموت من مبيعات النفط" .. مشيراً إلى أن حضرموت لديها 20% من هذه المبيعات، وأنه تم تكليف الأخ المحافظ بإرسال المندوب المالي للساحل والمندوب المالي للوادي إلى وزارة المالية للفصل في المبالغ السابقة واللاحقة .

وأضاف أنه بناءاً على توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، ستحول وزارة المالية المخصصات مباشرة لتصبح تحت سيطرة المحافظة والمحافظ وعبر البنك المركزي .. لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تقضي أيضاً أن تذهب هذه المخصصات لمشاريع التنمية في حضرموت كما أنها قاعدة سوف تسري على محافظة شبوة وعلى محافظة مأرب وعلى المحافظات التي توجد فيها موارد مركزية أو موارد سيادية .

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تتمكن المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية من إنجاز العديد من المشاريع، مؤكداً أن هناك تنمية في عدن ومأرب، وأن هناك تنمية قريباً سوف تبدأ في شبوة، بالإضافة إل المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً .

وأشار إلى أن محافظة حضرموت استفادت خلال الفترة الماضية من الدفع في مشاريع مختلفة من ضمنها إعادة بناء المؤسسات العسكرية التي تضررت من جراء احتلال القاعدة للمحافظة ووجهت أيضاً للمحافظة مبالغ لمواجهة صرفيات الكهرباء وغيرها من الصرفيات .. معبراً عن أمله لإقليم حضرموت الذي يشمل شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى الاستقرار والنماء .

وقال أن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية ستخرج مدحورة من بيحان وأن صنعاء سوف تعود، وأن الجمهورية ستنتصر وكذلك الوحدة في شكلها الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون وأن الحكومة ستعمل مع الجميع بصورة مشتركة من أجل اليمن ومن أجل أجيالنا في المستقبل..

رافق رئيس الوزراء، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، و محافظ محافظة شبوة اللواء علي راشد الحارثي، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده حذيفي وكلا من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، والصحة العامة والسكان ناصر باعوم، والنقل مراد الحالمي، والثقافة مروان دماج، ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، والعدل القاضي جمال، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، وكلا من نواب الوزراء، المالية منصور البطاني، والإعلام حسين باسليم، والكهرباء مبارك التميمي، ونائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء صالح الزنداني.







