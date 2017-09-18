

دشن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، اليوم، العام الدراسي الجديد 2017 - 2018م، في مدرسة ثانوية البنات ورياض الأطفال بمدينة الشحر محافظة حضرموت . وخلال التدشين، حث رئيس الوزراء الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهود في رفع مستوى جودة التعليم، والإهتمام بتعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم والالتحاق في برامج التعليم العالي، تلبية لما يتطلبه ويحتاجه المجتمع للمرأة في مختلف مجالات الحياة.

وأكد رئيس الوزراء أنه بتطوير وتحسين جودة التعليم لن يخاف المجتمع من إنحراف الطلاب والشباب إلى اتجاهات لا نريدها ولا يقبلها المجتمع .. لافتاً إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون عام خير على الشحر وعام تطور ومستقبل أفضل لحضرموت واليمن كافة.

وقال الدكتور أحمد بن دغر أن مدينة الشحر تعد إحدى أقدم المدن العربية التي يقرأ اسمها في تاريخ الجزيرة العربية، وهي كانت مركز دول ولهذا تركت هذه الدول والحضارات آثارا طيبة في هذه المدينة التي كان لها في العصور الوسطى تاريخ عظيم وفي العصور الحديثة هي تتبوأ التطور في مدن كثيرة من اليمن.

وأضاف: "مدينة الشحر أيضاً تلقب بمدينة سعاد التي حلم وتغنى بها الشعراء الكبار، كان أبرزهم الشاعر حسين أبوبكر المحضار، وهو الشاعر الكبير وذو تاريخ مجيد ومناضل في جبهات الشعر والثقافة، وهو من أوصل الأغنية اليمنية إلى مسامع العرب كافة من شرقها إلى غربها".

رافق رئيس الوزراء، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني،ومحافظ محافظة شبوة اللواء علي راشد الحارثي، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده حذيفي وكلا من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، والصحة العامة والسكان ناصر باعوم، والنقل مراد الحالمي، والثقافة مروان دماج، ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيزي، والعدل القاضي جمال، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ، وكلا من نواب الوزراء، المالية منصور البطاني، والإعلام حسين باسليم، والكهرباء مبارك التميمي، ونائب رئيس هيئة الاركان اللواء صالح الزنداني.







