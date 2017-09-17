وذكر بن دغر في تصريحات صحيفة إن زيارته لـ "سيئون"، تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمحافظات والمدن المحررة عامة ولمدينة سيؤن خاصة لما لها من أهمية جغرافية وتاريخه واقتصادية هامة وللنهوض بمستوى الخدمات ولتعزيز الأمن و الاستقرار نحو مستقبل أفضل واعداً بالخير و العطاء.



وأكد أن مدينة سيئون ومحافظة حضرموت ستشهد في الأيام القادمة نهضة تنموية وخدمية.

وأوضح بن دغر إن حكومته ماضية في أستئصال الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إخلال الأمن و إقلاق السكينة العامة في محاولات بائسة منها لإعادة أبناء المحافظة إلى عصور التخلف و الجهل، متناسين أن أبناء حضرموت خاصة و اليمن عامة قد نشروا تعاليم ديننا الإسلامي السمحاء التي تحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

و دعا رئيس الوزراء العناصر المغرر بها إلى العودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة الوطن و مشروع بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني الشامل.

ولفت بن دغر أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق النظام و القانون على كل من تسول له نفسه بالعبث بمصالح الشعب و مقدراته و تأخير عملية البناء .



