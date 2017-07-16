

دشنت بمديرية شبام بوادي وصحراء حضرموت عصر اليوم حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والشريك التنفيذي مؤسسة العون للتنمية ويستهدف المشروع 6 مديريات بالوادي وهي [ سيئون , تريم , شبام , حوره وادي العين , القطن , ساه] ويشارك في تنفيذ الحملة التي تستمر خمسة أيام 5 فرق ميدانية تضم 15عمال رش 5 سائقين وفني تضبيب إضافة إلى مشرفي الحملة حيث تشمل الحملة مدن و مناطق المديرية من مواقع المياه الراكدة وبين البيوت ومواقع نتائج التقصي الحشري والترصد الوبائي والمختبري الذي سبق الحملة ضمن المشروع وفقا وخطة الحركة التي اعدت بذلك على فترتين صباحية ومسائية .

وفي حفل التدشين عبر مدير عام مديرية شبام رئيس المجلس المحلي الاخ فرج ناجي بن طالب عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية على تبنيه وتمويله لهذا المشروع وما يشكله من خطورة على المجتمع واستشعاره بتقديم يد العون والمساعدة لأهله بوادي حضرموت , موصولا لمؤسسة العون للتنمية ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت على اختيار المديرية ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك للقضاء على البعوض الناقل لها , مشددا على العاملين في الحملة بأهمية العمل بجد وإخلاص وخاصة في ظل كافة الامكانيات المتوفرة والاستماع وتنفيذ كافة تعليمات المشرفين والفنيين على الحملة وخلق العلاقات والاستفادة من الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات اثناء التنفيذ , مناشدا جميع مواطني مديرية شبام التعاون مع الفرق العاملة في الميدان في تنفيذ مهامها كونها تقدم خدمة للجميع وحمايتهم من هذا المرض الخطير والقاتل .

وبدوره عبر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي عن شكره لقيادة السلطة المحلية بساه وإدارة الصحة على تفاعلهم وحرصهم على وضع الترتيبات التي تضمن نجاح الحملة متمنيا للحملة تحقيق الأهداف المرسومة لها لوقاية مواطني المديرية , مشيرا بـأن مديرية شبام المديرية الثالثة التي يدشن فيها المشروع فيما تتلاحق تباعا المديريات الثلاث المتبقية خلال الايام القادمة موضحا بأن مشروع مكافحة حمى الضنك لا يقتصر على الرش الضبابي فحسب بل ستستفيد كل مديرية مستهدفة بعدد من الفعاليات والانشطة والتي ابرزها تأهيل الكادر الصحي من خلال دورات تدريبية وتوعوية في مجال التحري الحشري والمختبري وحملتين رش ضبابي لكل مديرية من المديريات الست المستهدفة .

فيما اشار مدير إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور صالح يزيد بن طالب بأن تدشين الحملة اليوم أتى بعد تلقى العاملين على آليات الرش والمنفذين للحملة وعددهم 30 عاملا دورة تدريبية في مجال الرش وكيفية التعامل مع الآت الرش وصيانتها والمبيد الحشري واستخدام وسائل الوقاية لعامل الرش وتم توزيعهم على مجموعتين للحملة الاولى والثانية بالمديرية , لافتا بأنه اعدت خطة لحركة الفرق المشاركة والتي ستشمل غالبية مدن ومناطق المديرية سوى على السيارات او الحركة الراجلة في المواقع التي لم تستطيع دخول السيارات فيها .

حضر حفل التدشين منسق المشروع بمكتب وزارة الصحة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور غازي باشامخة اختصاصي وبائيات والدكتور إبراهيم عمر الهادي اختصاصي صحة عامة وعدد من مسئولي الاقسام الصحية بالمديرية .







