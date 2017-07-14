

وصلت إلى مدينة الريدة الشرقية صباح اليوم (الخميس) ثمانية مولدات كهربائية جديدة ويتوقع وصول أربعة مولدات أخرى خلال الأيام القريبة القادمة بهدف إنشاء محطة كهربائية متكاملة بتمويل حكومي بقدرة 12 ميجاوات تسهم في تلبية احتياجات مديرية الريدة وقصيعر بالطاقة الكهربائية. وقد حضر تسليم المولدات الجديدة المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر "أحمد سعيد الجمحي" ومدير عام ادارة الكهرباء بالمديرية "جمعان الكثيري" وعدد من المختصين.

وكان وكيل أول محافظة حضرموت المقدم "عمرو بن حبريش العليي" قد أطلع قبل أيام على الأعمال المدنية والخرسانية لإنشاء المحطة , موجهًا المدير العام لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس "مانع بن يمين" بالإسراع في استكمال كافة الاعمال الإنشائية وتوفير محولات لتوزيع الطاقة تمكن من استيعاب القدرة المنتجة للكهرباء وبما يسهم في استقرار الخدمة الكهربائية بالمنطقة.

وأشار "بن يمين" إلى أن هذه المحطة الكهربائية تأتي ضمن المعالجات المتخذة للاستغناء عن الطاقة المشتراه في عدد من المديريات.







