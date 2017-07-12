

في أجواء فرائحيه شهدتها منطقة تاربة السحيل الشرقي ( عقدة آل عيسى ) بمديرية سيئون اليوم احتفل آل عيسى آل عبدالباقي العوامر بزواج خمسة من أبنائهم ( وجدي وعوني أبناء عزان بن رئيس بن عيسى العامري ومحمد ناصر برك بن عبود بن عيسى العامري وسالم محمد إبن الشيخ محسن علي بن سالم بن عيسى العامري وسعيد بدر العامري ) . حيث أقيمت حراوة للعرسان عصر اليوم الثلاثاء بالزوامل واستقبال الضيوف من مشايخ ومقادمة ووجها وشخصيات اجتماعية ومن الاهل والاقارب والاصدقاء الذين اقدموا من مختلف مدن وقرى وادي حضرموت بتقديم التهاني والتبريكات .

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف الشيخ / خالد بن محسن العامري وعدد من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية والوجاهات من آل عيسى آل عبدالباقي العوامر واهالي العرسان كما شاركت في الحراوة فرقة عيسى الحدري من مدينة تريم للفلكلور والتراث الشعبي الزربادي بأجمل واعذب الاغاني الحضرمية والتراثية بصوت الكروان الفنان الشعبي عيسى الحدري على دقات إيقاع الزربادي وعزف الناي .

كما تم عقد قران أثنين من العرسان فيما البقية قد تم عقد قرانهم في وقت سابق , وبهذه المناسبة نزف اجمل التهاني والتبريكات لآل عيسى آل عبدالباقي العوامر بمناسبة زواج أبنائهم وجعل الله بيوتهم عامرة بالأفراح والمسرات كما نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم على المحبة والسعادة وارزقكما بالذرية الصالحة اللهم آمين .





