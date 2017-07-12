

عقدت السلطة المحلية بمديرية دوعن صباح يوم أمس لقاء بقاعة ثانوية المصموم بصيف حضره المدير العام لمديرية دوعن المقدم أحمد عمر بامعس والعميد عمر سعيد المرشدي مدير أمن مديرية دوعن وملازم أول عبدالله بن شحبل، وملازم أول وليد بارجاش ممثلين عن معسكر النخبة بدوعن وعقال الحارات بمناطق مديرية دوعن للربط بين السلطة وعقال الحارات والأمن وقوات النخبة ومناقشة الوضع الأمني بالمديرية . وفي اللقاء أشار مدير عام مديرية دوعن إلى أهمية هذا اللقاء لمناقشة وضع المديرية من الناحية الأمنية وخلق علاقة جيدة بين الأمن وقوات النخبة وعقال الحارات وتعزيز الجانب الأمني في المديرية وتعاون الجميع من أجل المصلحة العامة للمديرية وعدم إغفال الجوانب الأخرى التي سيكون لقوات النخبة دور فيها بتعاون الجميع بما فيهم المواطنين الذين يشكلون حجر الزاوية مع وجود بعض الاختلالات البسيطة .

وتخلل اللقاء نقاشات من عقال الحارات والحاضرين وتبادل وجهات النظر .







