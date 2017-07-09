

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بمكتبه اليوم الأحد رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت ، لاطلاعه على نتائج ماتوصلت له اللجنة . وفي اللقاء بارك محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني الجهود التي بذلتها اللجنة لاطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي على الجهود التي تبذلها قوات النخبة الحضرمية في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة المدنية بالمحافظة ، مبديا ارتياحه لما لمسه من مهنية وشفافية عملت بها اللجنة .

وقال المحافظ البحسني " بأن التاريخ سيسجل لكم هذا العمل الوطني الذي ينم على مدى شعوركم بمستوى المسؤولية خصوصا وأن اللجنة تظم عدد من المحامين والصحفيين ذو ثقل في محافظة حضرموت والوطن "

من جانبه قدم رئيس اللجنة المحامي نجيب سعيد خنبش شكرة وتقديره لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامه ومتابعة سير أعمال لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت التي عملت على مدى أسبوع كامل وقامت بزيارة جميع الأماكن العسكرية المستهدفة ( القصر الجمهوري ، الربوة ، الضبة والريان ) ، معبرا عن امتنان اللجنة لما لمسوه من تعاون وتسهيل لتحركاتهم من قبل ضباط وجنود النخبة الحضرمية .







