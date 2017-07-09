

دشن محافظ محافظة حضرموت و قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" يرافقه الأخوة الدكتور "سعيد عثمان العمودي" وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة و"جمال سالم عبدون" نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات للمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف - مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ...

حيث تفقد القاعات الاختبارية بمركزي الثانوية النموذجية للبنين بالمكلا ومجمع فوة التعليمي للبنات.

وخلال جولته التفقدية أثنى المحافظ البحسني على مستوى الإعداد والتهيئة للعملية الاختبارية والمراكز في مديريات المحافظة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب ومساهمة الأجهزة الأمنية التي أخذت على عاتقها حماية المراكز الاختبارية حاثاً الطلاب والطالبات إلى بذل جهود كبيرة في المذاكرة والاعتماد على الذات بما يضمن لهم التوفيق والنجاح في الشهادة الثانوية .

من جانبه أشار "عبدون" إلى أنه تنطلق اليوم اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017م بجميع مدارس المحافظة، حيث يجلس على مقاعد الاختبارات: (6700) طالب وطالبة منهم: (4161) للقسم العلمي بعدد (2596) طالباً و(1565) طالبة، و (2539) للقسم الأدبي منهم: (1374) طالباً و (1165) طالبة موزعين على (415) قاعة اختبارية بإجمالي عدد المراكز الاختبارية (78) مركزاً اختبارياً وبقوة عاملة (1594) من اللجان العاملة من رؤساء مراكز والوكلاء والمراقبين ولجان الضبط والتحكم وأعضاء اللجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات والملاحظين والحراسات الأمنية والمساعدين الصحيين.

رافقهما في الجولة الإخوان الدكتور "عبدالباقي علي الحوثري" مدير عام مديرية مدينة المكلا و"عبود عوض بن عبود الشيخ" مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية.

وكان اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية قد قام بمعية الأخ "جمال سالم عبدون" نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات للمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف - مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقّد آلية العمل في المطبعة السرية المركزية بالمكلا بمكتب تربية حضرموت وكونترول التصحيح لدفاتر إجابات الطلاب للشهادة الثانوية للمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف مشيداً بكوادر التربية والتعليم بالمحافظة والبنية التحتية الطباعية والفنية التي نجحت في وضع وإعداد وطباعة أسئلة الاختبارات للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2016 – 2017م، مستمعاً من المختصين إلى شرح مفصل عن آلية العمل بالمطبعة وعملها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاستعداد لبدء تصحيح دفاتر الإجابات منذ اليوم الأول للاختبارات في كونترول التصحيح بتربية حضرموت الساحل.







