

اعلن مشائخ ومناصب ومقادمة وأعيان وشخصيات اجتماعية واعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية والإعلامية بمديرية رخية وقوفهم الكامل إلى جانب السلطة المحلية بالمديرية ممثلة مدير عام المديرية "عزام أحمد بن غانم" ومؤازرته ودعمه في تطبيع واستقرار الحياة العامة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات ومواجهة كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها. واعربوا عن شكرهم الجزيل وامتنانهم الكبير للمدير العام "عزام أحمد بن غانم" على جهوده التي بذلها في خدمة المديرية وابنائها وتذليله للكثير من الصعوبات والمعيقات وتوظيف الإمكانيات المتوفرة لتحقيق الاستقرار الخدمي.

مشيدين بتلك النجاحات الملموسة التي تحققت منذ وصوله سلطة المديرية والمتمثلة في تفعيل دور المكاتب التنفيذية.

متمنين له دوام التوفيق والنجاح في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه .

و قدم مدير العام مديرية رخية شكره وتقديره للمشائخ والمناصب والمقادمة والشخصيات الاجتماعية واعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية بالمجلس المحلي والإعلاميين على وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و التي تتطلب مزيدا من التعاون والتلاحم والتكاتف .





