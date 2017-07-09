"بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة ذوي الفقيدين المناضل العقيد علي صالح عبود الجابري و المناضل العقيد عبود حمد عقيل السقاف المحترمين
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لهما المناضلين العقيد علي صالح عبود الجابري و العقيد عبود حمد عقيل السقاف رحمهما الله.
واذ نتقدم إليكم بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل ، نستذكر باعتزاز واحترام ما حملاه من أخلاق نبيلة ومن تواضع في سنين الخدمة التي قضوها من اجل الوطن ، ومن صبر وتحمل في أحلك ظروف النضال، فكانا موضع احترام وتقدير الجميع.
الرحمة الواسعة ودوام الذكر الطيب للفقيدين الراحلين، والصبر والسلوان لنا ولعائلتهم الكريمة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون