محافظ حضرموت يعزي أسرة المرحوم العقيد علي الجابري والمرحوم العقيد عبود السقاف
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 09/يوليو/2017
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بعث سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اليوم ، برقية عزاء ومواساة  الى ذوي المناضل المرحوم العقيد علي صالح عبود الجابري والمناضل المرحوم العقيد عبود حمد عقيل السقاف اللذان قضيا معظم حياتهما في خدمة حضرموت، فيما يلي نصها :
"بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة ذوي الفقيدين المناضل العقيد علي صالح عبود الجابري و المناضل العقيد عبود حمد عقيل السقاف المحترمين
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لهما المناضلين  العقيد علي صالح عبود الجابري و العقيد عبود حمد عقيل السقاف رحمهما الله.
واذ نتقدم إليكم بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل ، نستذكر باعتزاز واحترام ما حملاه من أخلاق نبيلة ومن تواضع في سنين الخدمة التي قضوها من اجل الوطن ، ومن صبر وتحمل في أحلك ظروف النضال، فكانا موضع احترام وتقدير الجميع.
الرحمة الواسعة ودوام الذكر الطيب للفقيدين الراحلين، والصبر والسلوان لنا ولعائلتهم الكريمة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

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