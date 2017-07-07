

ترأس المدير العام لمديرية سيئون رئيس المجلس المحلي المهندس "عمر عبيد باعارمة" اليوم اجتماعا استثنائيا لمناقشة السبل الكفيلة للوقاية الصحية والاستعدادات الاحترازية لوباء الكوليرا بعد إن تم تسجيل اول حالة اشتباه بوباء الكوليرا بمدينة سيئون. وفي الاجتماع الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرة المهندس" حسين سالم بامخرمة" ومدير إدارة مكتب الصحة العامة والسكان والاشغال العامة والاوقاف ومدير وحدة مكتب النظافة وأعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي وعدد من اعضاء المجلس المحلي بالمديرية وعدد من الجهات الاشرافيه الصحية من التثقيف الصحي والتحري الوبائي وفرق الاستجابة والترصد .

أكد المدير العام المهندس "باعارمة" على اهمية ان يكون المجتمع خلية نحل واحدة للاستعداد الوقائي من هذا الوباء كون المديرية نقطة تواصل ومدينة سيئون خاصة حلقة تواصل وتجمع من مختلف محافظات الجمهورية ومنها المحافظات الموبوءة بهذا الوباء، لافتا إلى اهمية إسهام الجميع في التوعية الصحية والاحترازية من خلال اتباع الارشادات الوقائية في الحفاظ على سلامة المواطنين عبر وسائل الاعلام والملصقات والمنشورات والتي تتركز في جانب النظافة ومحاربة الناقل لها وسرعة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة من قبل السلطة المحلية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والجهات المختصة ابتداء من يوم الاحد القادم .

وفي الاجتماع اوضح مدير إدارة الصحة العامة والسكان بالمديرية " مشهور حسين العيدروس" بأنه تم الابلاغ من احد المراكز بالمديرية بوجود حالة تشتكي من الاسهال الشديد والقي ( الطراش ) حيث تم اتخاذ الاجراءات السريعة وتم نقلها الى مستشفى سيئون العام وإبلاغ الجهات المختصة.

مؤكدا بأن جميع المراكز والوحدات الصحية لديها تعليمات مباشرة في مثل هذه الحالات في سرعة الابلاغ والتحويل لمستشفى سيئون العام لاتخاذ الاجراء الصحية من فحوصات وغيرها , مشيرا إلى الدور الذي تلعبه تلك المراكز في الجانب التوعوي والارشادي خلال هذه الفترة مقدما شكره وتقديره للسلطة المحلية بعقد هذا اللقاء وسرعة تجاوبها كون الوضع يهم الجميع ولخدمة المجتمع .

فيما أكد منسق فريق الاستجابة والترصد بالمختبر المركزي بوادي حضرموت " سعيد احمد سعيدان" بأن الحالة التي احيلت الى المستشفى سيئون العام المشتبه بها المصابة بالإسهال تم احالتها الى الفحص الزراعي ويستغرق هذا الفحص حوالي ثلاثة ايام لافتا بأن الحالة في استقرار تام وتوقف عنها الاسهال والقي , مؤكدا بأن الكوليرا هو مرض من الامراض المعوية المعدية التي تسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي وتنتقل الجرثومة الى البشر عن طريق تناول الطعام او شرب المياه الملوثة والوقاية منها يأتي من خلال النظافة الجسدية والمنزلية والشوارع بشكل عام .

وفي ختام الاجتماع الذي تحث فيه العديد من الحضور تم اتخاذ عدد من الاجراءات والتي ابرزها تشكيل لجنة طوارئ صحية بالمديرية برئاسة المدير العام للمديرية وعضوية الامين العام ومديري إدارات المياه والسياحة والاشغال والاوقاف والصحة ووحدة النظافة , وتعقد اول اجتماع لها يوم الاحد القادم، إضافة إلى التأكيد على اهمية استخدام الوسائل الوقائية لعمال النظافة والفنادق والمطاعم وتكثيف جانب الرش بالمبيدات القاتلة للبعوض والذباب وإسهام أمة المساجد والخطباء في التوعية والتثقيف الصحي , كما تم مناشدة مواطني المديرية بأهمية الوعي الصحي لخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه عن طريق اتباع الارشادات الصحية والتي ابرزها النظافة الجسدية والمنزلية والشوارع وعدم رمي القمامات إلا في مواقعها ليسهل على عمال النظافة في أخذها اول بأول والوقاية خير من العلاج .







