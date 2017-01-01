

شهد محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم الحفل التكريمي لتخرج خمس دفعات في عدد من التخصصات والمساقات الدراسية من معهد العلوم الصحية بالمكلا تضم نحو 88 طالبا وطالبة من مختلف مناطق ساحل حضرموت ومحافظة ارخبيل سقطري. . وفي الحفل التكريمي نقل محافظ حضرموت تحيات وتهاني فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر معبرًا عن سعادته بحضور تخريج دماء صحية جديدة من أبناء أقليم حضرموت .

مؤكدًا بأن حضرموت تنتصر اليوم باقتلاع قوى الشر والارهاب واستتباب مختلف الأوضاع الأمنية والخدمية .

ولفت المحافظ بن بريك إلى ما جسدته حضرموت من اصطفاف وتلاحم مجتمعي لإنجاح مؤتمر حضرموت الجامع الذي شارك فيه مختلف ألوان الطيف المجتمعي القبلي والمدني ومختلف الشرائح الاجتماعية مشيرًا إلى أن أبناء حضرموت قد وجهوا بهذا النجاح رسالة بليغة بأنهم مع الأمن والاستقرار والتعايش .

ولافتًا إلى أن مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع حظيت بإجماع مجتمعي واسع لما حددته من ملامح لتطوير حضرموت والنهوض بها حاضرًا ومستقبلًا وتلبي حقوق ومطالب أبنائها حاثًا على الحفاظ الوئام والاصطفاف المجتمعي الهادف إلى تعزيز جوانب الاستقرار الخدمي والأمني وباستمرار .

وأكد المحافظ بن بريك بأن الاستقرار الذي تنعم به حضرموت انعكس نفسه ايجابًا على مستوى الخدمات المختلفة صحة وتعليمًا ومياه وكهرباء والعمل على تحسينها .

كما القيت في الحفل الذي تخلله فقرات ووصلات فنية شارك في تقديمها براعم روضة خديجة وقصيدتان شعريتان كلمات عن المدير العام لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور رياض الجريري ومدير معهد العلوم الصحية بالمكلا محمد بازهدة وهيئة التدريس والخريجين.

و تم في الحفل الذي حضره مستشار محافظ حضرموت لشؤون المختبرات الطيبة حاج الشعيبي والمدير العام لمكتب الصحة في محافظة سقطري سعيد با حقيبة تكريم محافظ حضرموت بدرع الوفاء إلى جانب تكريم عدد الجهات التي اسهمت في خلق استقرار تعليمي في معهد العلوم الصحية بالمكلا إلى جانب تكريم أوائل الطلاب في الدفعات الخمس .





