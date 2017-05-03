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هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة بوادي دوعن
المكلا الخميس 04 /مايو/2017 | 07:34
هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة بوادي دوعن
دوعن/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأربعاء 03/مايو/2017
شهد وادي دوعن عصر اليوم الاربعاء, هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة في جميع مناطقة.. وقد تدفق على أثرها سيل من وادي "منوه" بدوعن.
الجدير بالذكر إن هناك الكثير من مناطق وادي حضرموت, تعيش أجواء غائمة وممطرة قد تؤدي الى سيول أخرى باذن الله.
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