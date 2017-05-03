

شهد وادي دوعن عصر اليوم الاربعاء, هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة في جميع مناطقة.. وقد تدفق على أثرها سيل من وادي "منوه" بدوعن. الجدير بالذكر إن هناك الكثير من مناطق وادي حضرموت, تعيش أجواء غائمة وممطرة قد تؤدي الى سيول أخرى باذن الله.







