

وضع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك اليوم بالمكلا حجر الاساس لمشروع تنفيذ وتجهيز حقل مياه الغليلة الى مدينة المكلا بكلفة اجمالية بلغت 12 مليون و 600 الف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتنفيذ من شركة الغويزي للتجارة والمقاولات وبإشراف مباشر من المؤسسة المحلية للمياه والصرف مناطق ساحل حضرموت. واستمع المحافظ بن بريك من المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق ساحل حضرموت المهندس وهيب غانم و مستشار المحافظ لشئون الادارية والفنية بمؤسسة المحلية لمياه والصرف الصحي المهندس عوض قنزل الى شرح عن اهمية تنفيذ هذا المشروع في المرحلة الحالية والمتوقع الانتهاء منه بعد ستنان من تاريخ البدء فيه الذي يشمل اربعة آبار مياه محفورة وجاهزة وخط ناقل قطر 4 مليمتر بطول 5 كليو متر الى مدينة المكلا وخزان مياه تجمعي ومحطة ضخ مياه .

واشار المهندسان غانم والقنزل الى ان الحقل من الحقول الواعدة من حيث نوعية المياه الممتازة وكذا تميزه بقربه من المدينة والذي من الممكن استخدامه كحقل اسعافي في حدوث الكوارث.

مؤكدين بان الحقل سيكون له اثر كبير في تعزيزات المياه لمدينة المكلا والمناطق الغربية.

منوهين بان الحقل قابل للتوسعة بحيث يصبح على ضخ 200لتر في الثانية.

وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المحدد لما له من اهمية كبيرة في تلبية وتأمين احتياجات المواطنين من المياه .مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أخذت على عاتقها تطوير الخدمات الاساسية للمواطنين ومنها الموارد المائية.

وبين المحافظ بن بريك ان السلطة المحلية قدمت دعم كبير لقطاعي المياه والكهرباء بهدف تامين هذه الخدمات ووصولها للمواطنين نظير ما تشهد المحافظة من استقرارا امني.







