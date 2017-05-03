

التقى محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن "أحمد سعيد بن بريك" بقاعة الرابع والعشرين من إبريل أعضاء السلطة المحلية والمشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بمديرية حجر والذين قدموا إلى العاصمة المكلا لتهنئة قيادة المحافظة بالذكرى الأولى لتحرير مدن ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية في 24 إبريل 2016م ..



ونجاح مؤتمر حضرموت الجامع وما خرج به من قرارات وتوصيات تحدد وترسي أسس بناء مستقبل حضرموت وتأكيدهم على الالتفاف حول قيادة المحافظة العسكرية والأمنية والمدنية .

وفي اللقاء رحب المحافظ/ بن بريك بالأخوة الحاضرين من أبناء مديرية حجر ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن "عبدربه منصور هادي " ودولة رئيس الوزراء الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" وتهانيهما لأبناء محافظة حضرموت بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار قوات النخبة الحضرمية وتحرير مدن ساحل حضرموت في 24إبريل 2016م وكذلك بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر حضرموت الجامع .

وأضاف المحافظ/ بن بريك أن هذين الحدثين يمثلان علامة بارزة في تاريخ حضرموت ولولاهما لكانت حضرموت اليوم داخلة في دوامة من الصراعات والنزعات والتشرذم المنبوذ والتجاذبات السياسية والحزبية، لكن مايميز حضرموت وأهلها أنهم نسيج واحد وترابط اجتماعي بين ساحلها وواديها وأن النفوس الحضرمية تواقة للتغيير والانطلاق نحو بناء حضرموت الخير والسلام والتعايش والمحبة والأمان .

وأكد بن بريك أن مديرية حجر عانت كثيرا من التهميش والإقصاء والإهمال في السنوات السابقة وأن المديرية وأبناءها هم محط اهتمام قياد المحافظة وهي جادة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة والخدمات المتنوعة للمواطنين والسعي الجاد للدفع بعملية التنمية والتطوير لكافة المناطق في مديرية حجر.

وأضاف أنه ومنذ تولينا قيادة المحافظة قد قمنا بصورة عاجلة في تدخلات سريعة لمديرية حجر حيث ساهمت السلطة في الجانب الصحي وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم للمديرية جهاز فحص الدم وآخر للأشعة التلفزيونية .

بالإضافة إلى المخيمات الطبية المتنوعة التي ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة، كما أنه الجانب التعليمي والتربوي هو أيضا حظي باهتمام السلطة المحلية وذلك من خلال إنشاء روضة أطفال نموذجية في مدينة الجول والقيام بتأثيت مجمع الصدارة التعليمي وإدارة التربية في الجول وبعض المدارس في مديرية حجر، إلى جانب الاستمرار في مشروع ربط مناطق حجر بشبكة داخلية واحدة ، والبدء في ترميم بعض الطرقات الداخلية وإصلاح بعض العبارات في الطرق الإسفلتية الرابطة بين منطقة الجول بالمكلا ، كما أنه تم تمويل الأعمال الإنشائية في شبكة الاتصالات العامة في المديرية .

واختتم المحافظ كلمته بالشكر والتقدير لأبناء المديرية على التفافهم حول هرم السلطة وقيادتها العسكرية والأمنية والمدنية والسعي في التعاون لتجاوز كافة المشكلات والصعاب التي يعاني منها المواطنين في مديرية حجر .

من جانبه قدم مدير عام مديرية حجر/ أنور الشاذلي شكره وتقديره للواء الركن "أحمد سعيد بن بريك " محافظ حضرموت على حسن استقباله وضيافته لأبناء المديرية والاستماع لهمومهم ومشاكلهم بقلب رحب وتفهم احتياجاتهم والسعي الجاد في إيجاد الحلول العاجلة واللازمة وتذليل كافة الصعوبات التي تعاني منها مديرية حجر .

وأضاف الشاذلي أن حجر اليوم تنتظر من سيادتكم العناية اللازمة والرعاية التامة لما عانى منه أبناؤها في السنوات الماضية من تهميش وإقصاء وتجاهل جعل منها مديرية منسية وهي التي بها الثروة الزراعية والمائية التي إذا استغلت بوجه صحيح لكانت نموذجا للمدن الرائدة والمتطورة .

هذا وقد تخلل اللقاء قصيدة شعرية ومداخلات من المواطنين واستفسارات عن بعض المشاريع المتعثرة والواقع الخدمي بالمديرية ، تم الإجابة منها من قبل المحافظ والتوجيه لمن يلزم بسرعة الرد والبث فيها .







