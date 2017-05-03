محافظ حضرموت يكلف مديرين عامين لمكتبي الواجبات الزكوية والنقل بالوادي والصحراء
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأربعاء 03/مايو/2017
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أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم (141) لسنة2017م بتكليف الأخ سالم عبدالله بامحرز مديرا عاما لمكتب الواجبات الزكوية بالوادي والصحراء م/ حضرموت.
والقرار رقم (142) لسنة2017م بتكليف الأخ/ تقي هادي عمر العامري مديرا عاما لمكتب وزارة النقل بالوادي والصحراء م/حضرموت.
وقضت المادة الثانية بالعمل بهما من تاريخ صدورهما وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما.

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