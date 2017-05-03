

أصدر اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم (141) لسنة2017م بتكليف الأخ سالم عبدالله بامحرز مديرا عاما لمكتب الواجبات الزكوية بالوادي والصحراء م/ حضرموت. والقرار رقم (142) لسنة2017م بتكليف الأخ/ تقي هادي عمر العامري مديرا عاما لمكتب وزارة النقل بالوادي والصحراء م/حضرموت.

وقضت المادة الثانية بالعمل بهما من تاريخ صدورهما وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما.







