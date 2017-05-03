

اطلع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن " أحمد سعيد بن بريك " على أوضاع مؤسسة الثورة للصحافة والنشر بساحل حضرموت والترتيبات اللازمة لسير عمل المؤسسة وقيامها بالدور المناط بها، وذلك خلال لقائه بمكتبه بمدينة المكلا بالأخت "حنان عبدالله بن علي الحاج" مدير فرع مؤسسة الثورة للصحافة والنشر بحضرموت الساحل . وفي اللقاء استمع "المحافظ " من مديرة الفرع لشرح مفصل عن وضع المؤسسة وما آلت إليه في الفترة السابقة والجهود التي تبذلها قيادة المؤسسة للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها والقيام بكافة المهام التي عليها .

وأكد " المحافظ " أن السلطة المحلية ستقف إلى جانب المؤسسة وستسهم في حل المشكلات التي تعترض سير عملها وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها عرقلة أو تأخير دور المؤسسة الريادي.

من جانبها عبرت الأخت "حنان عبدالله بن علي الحاج" عن شكرها وتقديرها للمحافظ على كل الجهود التي بذلها ويبذلها لمؤسسة الثورة والعناية بالموظفين ومتابعة قضاياهم أولا بأول .

وفي نهاية اللقاء أهدت مدير مؤسسة الثورة للصحافة والنشر الأخت "حنان بن علي الحاج" درع الذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت 24 إبريل من العناصر الإرهابية وبسط الأمن والأمان في ربوع حضرموت وتوفير الخدمات العامة للمواطنين أجمع .







