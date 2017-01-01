

استقبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عصر اليوم فريق مدارس بن محفوظ الاهلية بالهجرين بمديرية دوعن العائد الى ارض الوطن بعد المشاركة في مونديال اللغة الانجليزية الثاني بدولة الاردن والحاصد على المركز الاول بمشروع حل مشكلة التعليم فيه بمشاركة 17 دولة عربية وبارك الكثيري تحقيق فريق مدارس بن محفوظ الاهلية المشارك في البطولة العربية تحقيق هذا الانجاز الذي يضاف الى سلسلة الانجازات التي يحققها ابناء حضرموت محليا وعربيا ودوليا مشيرا الى ان مدارس بن محفوظ تعتبر انموذجا متميزا في تقديم العملية التعليمية بشكل مثالي تكتشف من خلالة المواهب المتميزة للطلاب وتعمل على تنميتها لتصل الى مرحلة تنافس من خلالها في المحافل الخارجية مقدما شكره الجزيل لادارة المدرسة ومؤسسة العون للتنمية ومن خلفهم رجل الاعمال الحضرمي "بن محفوظ "



واستمع الكثيري من رئيس وفد مدارس بن محفوظ الاهلية الاستاذ محمد الصبان مسئول البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتمنية الى شرح وافٍ عن مشاركة الفريق والمراحل التي تخطاها ليتمكن من حصد احد جوائز المونديال المتمثلة في المركز الاول بمشروع حل مشكلة التعليم موضحا الى ان الطلاب المشاركين قدموا مستويات متميزه ابهرت كل الوفود العربية المشاركة



وتكون فريق مدارس بن محفوظ الاهلية المشارك في المونديال الثاني للغة الانجليزية الثاني بدولة الاردن من سبعة طلاب من مرحلة التعليم الاساسي بالاضافة الى وفد اداري للتعرف على تجارب التعليم بالمملكة الاردنية الهاشمية وعقد لقاءات تبادل الخبرات مع وفود الدول المشاركة

وكان فريق مدارس بن محفوظ الاهلية المشارك في المونديال قد عاد الى ارض الوطن عصر اليوم عبر مطار سيئون الدولي





